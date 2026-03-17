23:24, 17 марта 2026Спорт

Российский вратарь ПСЖ сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов

Российский вратарь ПСЖ Сафонов отдал голевой пас в игре Лиги чемпионов с «Челси»
Владислав Уткин

Фото: Staphane Mahe / АР

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сделал результативную передачу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сафонов отдал голевой пас на форварда команды Хвичу Кварацхелию. Грузинский футболист открыл счет в гостевом для своей команды матче. В первой встрече этого противостояния парижане выиграли со счетом 5:2.

Российский голкипер выступает за ПСЖ с 2024 года. Он впервые отметился результативной передачей в составе клуба из столицы Франции.

До матча с «Челси» Сафонов провел в текущем сезоне 14 поединков. В них он пропустил 17 мячей.

    Последние новости

    Иран подтвердил информацию о гибели секретаря Совбеза

    «Тупые ублюдки, зачем вы это сделали?». Почему европейские союзники США не хотят влезать в войну с Ираном и чего они добиваются?

    В МИД Германии оценили возможность ослабить санкции против России

    Поляк угрожал ножом украинцу в трамвае

    Падчерица Маши Распутиной сделала громкое заявление о певице

    Иран сообщил о попадании снаряда на территорию АЭС

    Команда российского вратаря Хайкина вылетела из Лиги чемпионов

    Офицер ВВС США свалил вину за уничтожение ядерных ракет на НЛО

    Госдеп приказал посольствам США по всему миру пересмотреть меры безопасности

    Зеленский заявил о помощи США на Ближнем Востоке

    Все новости
