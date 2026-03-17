Российский вратарь ПСЖ сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов

Российский вратарь ПСЖ Сафонов отдал голевой пас в игре Лиги чемпионов с «Челси»

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сделал результативную передачу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сафонов отдал голевой пас на форварда команды Хвичу Кварацхелию. Грузинский футболист открыл счет в гостевом для своей команды матче. В первой встрече этого противостояния парижане выиграли со счетом 5:2.

Российский голкипер выступает за ПСЖ с 2024 года. Он впервые отметился результативной передачей в составе клуба из столицы Франции.

До матча с «Челси» Сафонов провел в текущем сезоне 14 поединков. В них он пропустил 17 мячей.