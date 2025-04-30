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06:00, 30 апреля 2025МирЭксклюзив

Стремление Трампа закончить конфликт на Украине оценили

Американист Алхименков: Настрой Трампа способствует урегулированию на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Настрой президента США Дональда Трампа способствуют урегулированию украинского кризиса. Так американист и ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков в беседе с «Лентой.ру» оценил стремление главы Белого дома закончить конфликт на Украине.

«Прагматичный настрой Трампа способствует переговорам. Но в украинском конфликте много важных нюансов — от технических до культурно-исторических. А еще на процесс пытаются повлиять заинтересованные силы среди различных элит Запада, в том числе внутри самих США (...). Поэтому поиск подлинного баланса интересов очень сложен для Вашингтона», — подчеркнул американист.

Тем не менее, по мнению Алхименкова, Трамп обладает «более конструктивным мышлением, чем либеральный-неоконсервативный истеблишмент США». Также он позитивно оценил отсутствие у действующей администрации идей проведения «крестового похода» против России.

Эксперт указал на то, что в вопросах урегулирования конфликта Россия исходит из важности национальных интересов, и «такой подход Трампу вполне понятен».

27 апреля Трамп, комментируя публикацию газеты The New York Times, заявил, что считает требование вернуть Крым Украине нелепым. Кроме того, американский лидер заявил, что полуостров останется российской территорией в рамках мирного соглашения, и по этому вопросу не может быть обсуждений.

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