Выход игры Take-Two подвинули ради GTA VI

The Verge: Выход Borderlands 4 состоится на две недели раньше из-за GTA VI

Издатель Take-Two выпустит одну из своих игр раньше намеченного срока. На это обратило внимание издание The Verge.

Студия Gearbox Interactive, которая разрабатывает Borderlands 4, объявила, что игра выйдет на две недели раньше — 12 сентября вместо 23 сентября. По словам главы Gearbox Interactive Рэнди Питчфорда, процесс разработки игры идет слишком хорошо, поэтому было принято решение выпустить тайтл раньше.

Журналисты The Verge отметили, что Take-Two выступает издателем и Borderlands 4, и GTA VI. Из этого они сделали вывод, что новую часть Borderlands решили выпустить раньше, чтобы она не пересекалась с Grand Theft Auto VI.

Также в материале говорится, что ранний выпуск Borderlands 4 — хороший знак для геймеров, которые ждут появления GTA VI осенью. Пока что издатель Take-Two и разработчик Rockstar Games не раскрывали дату выхода игры — известно лишь, что она должна появиться осенью 2025 года.

В середине апреля журналисты издания MySmartPrice рассчитали наиболее вероятные сроки выхода игры Grand Theft Auto VI. По их мнению, новая часть GTA выйдет в октябре или ноябре.