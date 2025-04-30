Экс-советник Меркель Вад: Разрыв связей с РФ стал главной ошибкой властей ФРГ

Главной ошибкой нынешних властей Германии является разрыв связей с Россией. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отставной бригадный генерал Эрих Вад, передает ТАСС.

По его словам, немецкие власти слишком сильно полагались на администрацию экс-президента США Джо Байдена и «по сути» вели кампанию против действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Он назвал это первой ошибкой.

«Второе — мы действовали односторонне и делали ставку только на Украину, а каналы связи с Москвой практически закрылись. Это стратегическая ошибка», — сказал Вад.

Ранее будущий министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль обратился к президенту РФ Владимиру Путину. «Всем, особенно президенту Путину, должно быть ясно: Германия будет на стороне Украины. Мы будем поддерживать ее», — высказался дипломат.