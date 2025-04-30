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06:32, 30 апреля 2025Мир

Бывший советник Меркель назвал главную ошибку властей Германии

Экс-советник Меркель Вад: Разрыв связей с РФ стал главной ошибкой властей ФРГ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Главной ошибкой нынешних властей Германии является разрыв связей с Россией. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отставной бригадный генерал Эрих Вад, передает ТАСС.

По его словам, немецкие власти слишком сильно полагались на администрацию экс-президента США Джо Байдена и «по сути» вели кампанию против действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Он назвал это первой ошибкой.

«Второе — мы действовали односторонне и делали ставку только на Украину, а каналы связи с Москвой практически закрылись. Это стратегическая ошибка», — сказал Вад.

Ранее будущий министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль обратился к президенту РФ Владимиру Путину. «Всем, особенно президенту Путину, должно быть ясно: Германия будет на стороне Украины. Мы будем поддерживать ее», — высказался дипломат.

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