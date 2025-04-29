Будущий глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия будет поддерживать Украину

Германия будет продолжать поддерживать Украину в конфликте. С таким обращением к президенту России Владимиру Путину выступил будущий министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, его слова передает телеканал n-tv.

«Я считаю, что всем, особенно президенту Путину, должно быть ясно: Германия будет на стороне Украины. Мы будем поддерживать ее, а также продвигать возможность страны быть в равных условиях с Россией», — отметил дипломат.

Вадефуль также выразил желание донести эту позицию до американского лидера Дональда Трампа. Он пояснил, что Берлин намерен объяснить Вашингтону, что «в интересы США входит поддержка сильной Украины в составе Европейского союза».

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад продолжает военную накачку Украины, чтобы помочь Киеву переломить ситуацию на фронте в свою пользу, но это нереализуемая и тупиковая задача.