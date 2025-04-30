Дело таранившего двери храма и машину полиции россиянина поступило в суд

В суд Владивостока поступило дело жителя, таранившего двери храма

В Ленинский районный суд Владивостока поступило уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жителя, обвиненного в таране двери Спасо-Преображенского кафедрального собора и машины полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обвиняется в преступлении по статьям 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

Установлено, что 15 февраля мужчина угнал машину Range Rover, повредил на ней два шлагбаума около здания Правительства Приморского края, дверь и ограждение храма, а также столкнулся с автомобилем сотрудников ГИБДД и пытался наехать на одного из полицейских. В результате водитель въехал в автобус и машину, стоящую на парковке. Все это он сопровождал громкой нецензурной бранью.

Ранее сообщалось, что в мигрантку отправили лечиться в психбольницу после расправы над сыном.