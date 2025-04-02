Российский суд отправил на лечение расправившуюся над сыном-младенцем мигрантку

В Пензе мигрантку отправили лечиться в психбольницу после расправы над сыном

В Пензе по решению суда на принудительное лечение в психиатрическую больницу отправлена мигрантка, учинившая расправу над собственным сыном-младенцем. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, 30 января 2023 года женщина находилась в местной инфекционной больнице вместе с сыном — мальчик проходил лечение. Внезапно женщина перекрыла младенцу рукой нос и рот, лишив его возможности дышать. Ребенок не выжил. Выяснилось, что подсудимая пошла на преступление из-за своей невменяемости.

Изучив обстоятельства дела, суд решил применить к иностранке принудительную меру медицинского характера.

Ранее в Челябинской области суд отправил на принудительное лечение 31-летнего россиянина, проникшего на территорию учебного заведения.