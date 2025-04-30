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11:43, 30 апреля 2025Экономика

Экономика Германии упала седьмой квартал подряд

ВВП ФРГ вырос в январе-марте к предыдущему кварталу на 0,2 % и упал год к году
Дмитрий Воронин

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Экономика Германии выросла в первом квартале 2025 года к четвертому кварталу 2024-го на 0,2 процента благодаря потреблению и инвестициям, но продолжила опускаться год к году. Об этом пишет Reuters.

«ВВП с сезонной корректировкой снизился в годовом выражении на 0,2 процента», — говорится в материале. В этом разрезе падение немецкой экономики продолжается уже седьмой квартал подряд.

С третьего квартала 2023 года показатель неуклонно теряет от 0,1 до 0,3 процента, следует из данных Trading Economics.

Ранее стало известно, что правительство Германии ухудшило прогноз роста ВВП на 2025 год до нулевого показателя. В январе кабмин опустил его с 1,1 до 0,3 процента.

С учетом того, что в предыдущие два года ВВП страны упал на 0,3 и 0,2 процента, речь сейчас фактически идет о третьем подряд годе без экономического роста.

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