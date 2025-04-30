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16:46, 30 апреля 2025Мир

Эрдоган предупредил о провокациях в урегулировании на Украине

Эрдоган сообщил о возможных провокациях в мирном процессе по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

В процессе мирного урегулирования украинского кризиса могут быть провокации, Россия и Украина должны не допустить этого. С таким предупреждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает РИА Новости.

«Время от времени, даже в моменты обострения ситуации, нам удавалось собирать стороны за столом, чтобы вести переговоры о мире. И такие моменты открыты для возможных провокаций и вмешательств. И именно по этой причине и Россия, и Украина должны иметь искреннее желание закончить этот конфликт, не давая никаких возможностей тем, кто хочет отравить мирный процесс», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, главным условием для успешности урегулирования на Украине является укрепление взаимного доверия сторон. Он также вновь подчеркнул стремление Турции вносить вклад в разрешение конфликта и поддержание мира.

Ранее Эрдоган выразил надежду, что предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие на Украине с 8 по 10 мая может стать шагом к устойчивому прекращению огня. Он добавил, что Турция верит в то, что украинский конфликт закончится «справедливым и прочным миром».

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