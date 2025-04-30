Французская компания займется захватом космических объектов

Французская компания Dark займется технологией захвата космических объектов

Французская компания Dark, основанная выходцами из европейских оборонных подрядчиков MBDA и Thales, займется технологией захвата космических объектов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В планы стартапа входит разработка и изготовление аппарата, предназначенного для перехвата, захвата и утилизации объектов на околоземной орбите, в частности неработающих спутников или потенциально опасных аппаратов. Запускать соответствующий аппарат планируется с самолета, после чего изделие должно выйти на заданную орбиту, захватить цель и в конечном итоге безопасным способом доставить ее в южную часть Тихого океана.

«Мы считаем, что миру нужны противоспутниковые системы, адаптированные к растущей враждебности орбитальной среды», — сказал соучредитель Dark Клайд Лахейн.

В рамках исследований компания планирует в 2027 году запустить с самолета в космос аппарат Interceptor, оснащенный роботизированными манипуляторами для замедления и захвата космических объектов. На начальном этапе испытаний планируется сближение Interceptor с орбитальной целью и отработка необходимых возможностей по управлению аппаратом.

В июне 2024 года издание сообщило, что секретный китайский многоразовый космический корабль осуществил серию маневров по сближению с меньшим спутником, который он, вероятно, захватил.