Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 30 апреля 2025Наука и техника

Французская компания займется захватом космических объектов

Французская компания Dark займется технологией захвата космических объектов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Firefly Aerospace / Reuters

Французская компания Dark, основанная выходцами из европейских оборонных подрядчиков MBDA и Thales, займется технологией захвата космических объектов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В планы стартапа входит разработка и изготовление аппарата, предназначенного для перехвата, захвата и утилизации объектов на околоземной орбите, в частности неработающих спутников или потенциально опасных аппаратов. Запускать соответствующий аппарат планируется с самолета, после чего изделие должно выйти на заданную орбиту, захватить цель и в конечном итоге безопасным способом доставить ее в южную часть Тихого океана.

«Мы считаем, что миру нужны противоспутниковые системы, адаптированные к растущей враждебности орбитальной среды», — сказал соучредитель Dark Клайд Лахейн.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В рамках исследований компания планирует в 2027 году запустить с самолета в космос аппарат Interceptor, оснащенный роботизированными манипуляторами для замедления и захвата космических объектов. На начальном этапе испытаний планируется сближение Interceptor с орбитальной целью и отработка необходимых возможностей по управлению аппаратом.

В июне 2024 года издание сообщило, что секретный китайский многоразовый космический корабль осуществил серию маневров по сближению с меньшим спутником, который он, вероятно, захватил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о перспективе отношений с Европой

    В Белом доме испугались невозможности урегулировать конфликт на Украине

    В Москве поубавилось малогабаритных квартир

    Уступку Трампа по выборам на Украине объяснили

    Москвичам предложили пожить в шестиметровой квартире

    В ВСУ рассказали о тяжелом положении на покровском направлении

    Путин порассуждал о нацизме и национализме

    54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в бикини на Мальдивах

    Французская компания займется захватом космических объектов

    В офисе Зеленского назвали последствие конфликта Индии и Пакистана для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости