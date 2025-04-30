Раскрыта внешнеполитическая миссия нового премьера Канады

WSJ: Миссия нового премьера Канады — радикальный разрыв отношений с Трампом

Внешнеполитической миссией нового премьер-министра Канады Марка Карни является радикальный разрыв отношений с США при президентстве американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Успех [миссии] означает сворачивание канадской внешней политики, которая со времен Второй мировой войны была сосредоточена на построении более тесного союза с США», — утверждается в публикации.

Издания приводит слова из выступления нового премьера, заявившего, что старые отношения с США, «основанные на неуклонно растущей интеграции, закончились». Согласно публикации, Карни назвал себя лидером, способным бросить вызов Трампу. Он также сообщил, что Канада вступает в новую, неопределенную эпоху.

Ранее Карни заявил, что Канада «пережила шок от предательства» США и не забудет уроков, вынесенных из высказываний Трампа о намерении присоединить Канаду.