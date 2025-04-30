Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 30 апреля 2025Мир

Раскрыта внешнеполитическая миссия нового премьера Канады

WSJ: Миссия нового премьера Канады — радикальный разрыв отношений с Трампом
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Внешнеполитической миссией нового премьер-министра Канады Марка Карни является радикальный разрыв отношений с США при президентстве американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Успех [миссии] означает сворачивание канадской внешней политики, которая со времен Второй мировой войны была сосредоточена на построении более тесного союза с США», — утверждается в публикации.

Издания приводит слова из выступления нового премьера, заявившего, что старые отношения с США, «основанные на неуклонно растущей интеграции, закончились». Согласно публикации, Карни назвал себя лидером, способным бросить вызов Трампу. Он также сообщил, что Канада вступает в новую, неопределенную эпоху.

Ранее Карни заявил, что Канада «пережила шок от предательства» США и не забудет уроков, вынесенных из высказываний Трампа о намерении присоединить Канаду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе поставили ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине

    «Магнит» решил купить «Азбуку вкуса»

    ВСУ стянули к Красноармейску наемников и элитный батальон

    Подсчитано число позвонивших на номер 1945 россиян

    Раскрыта внешнеполитическая миссия нового премьера Канады

    В Курской области захватили специально созданный НАТО для ВСУ противотанковый комплекс

    «20-30 убегающих инвалидов». Российский командир посмеялся над заявлением Украины об отводе войск ВСУ из Курской области

    Марочко рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ близ Богуславки

    Полицейские остановили Toyota Land Cruiser с девятилетним водителем в российском регионе

    Киев обвинили в желании сорвать перемирие в дни 80-летия Победы «любым способом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости