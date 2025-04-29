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11:52, 29 апреля 2025Мир

Премьер Канады предрек конец прежних отношений с США

Премьер Канады Карни заявил, что прежним отношениям с США пришел конец
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Прежней эпохе взаимовыгодных отношений, существовавших между Канадой и США со времен Второй мировой войны, пришел конец. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в своей речи после победы на парламентских выборах, передает Associated Press.

«Мы пережили шок от предательства США, но мы никогда не должны забывать о его уроках. (...) Президент [США Дональд] Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла завладеть нами. Этого никогда не произойдет!» — сказал он.

Карни также подчеркнул, что Канада сможет достичь процветания для своих граждан и без США, и пообещал сделать ее экономику менее зависимой от Вашингтона.

Ранее стало известно, что Либеральная партия Канады под руководством Карни одержала победу на выборах, получив достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства. Лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр уже признал свое поражение.

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