ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера

ФСБ России опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Документы представлены на сайте Федеральной службы безопасности.

В рассекреченных материалах приводятся дополнительные детали того, что происходило в бункере лидера нацистской Германии до и после его самоубийства.

В частности, в архивных документах указывается, что оперативниками опергруппы «Смерш» были задержаны люди из ближайшего окружения Гитлера. Среди них были командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг; личный пилот фюрера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур; начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер, а также другие.

Ранее ФСБ России опубликовала из своих архивов показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР.