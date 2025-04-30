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01:03, 30 апреля 2025Наука и техника

ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leiada Krözjhen / Unsplash

ФСБ России опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Документы представлены на сайте Федеральной службы безопасности.

В рассекреченных материалах приводятся дополнительные детали того, что происходило в бункере лидера нацистской Германии до и после его самоубийства.

В частности, в архивных документах указывается, что оперативниками опергруппы «Смерш» были задержаны люди из ближайшего окружения Гитлера. Среди них были командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг; личный пилот фюрера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур; начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер, а также другие.

Ранее ФСБ России опубликовала из своих архивов показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР.

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