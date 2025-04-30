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13:21, 30 апреля 2025Россия

Депутат Госдумы принял россиянина за мигранта и назвал его инопланетянином с тупой головой

Депутат ГД Матвеев принял россиянина за мигранта и назвал его тупоголовым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев принял россиянина за мигранта и назвал его инопланетянином с тупой головой. Это следует из удаленного поста парламентария в Telegram, доступ к которому сохранился благодаря сервису TGstat.

В публикации Матвеева говорится, что ему прислали ролик, на кадрах которого снято нападение с летальным исходом «ехавшего по тротуару таджика» на россиянина в Подольске Московской области.

«Сколько уже таких случаев, когда за простое замечание, инопланетянин тут же достает нож (...) Возможно, в его тупой голове, и шевелится где то мысль, что его поймают, и он сядет лет на 20 в тюремный джамаат, но нему вск равно, он удовлетворяет свое животное», — написал в блоге Матвеев (орфография и пунктуация сохранены), подчеркнув, что источник видео ему найти не удалось, но он надеется, что Следственный комитет проведет проверку. На самом деле на выложенных Матвеевым кадрах «с тупоголовым инопланетянином» запечатлен момент нападения постоянно проживающего в Дагестане россиянина Шарафутдина К. на другого жителя России Руслана Е. в Краснодаре.

Преступление было совершено и попало на видео еще в 2022 году.

Судя по следующему посту Матвеева, он осознал, что опубликовал недостоверную информацию о дате съемки видео, однако в новой публикации продолжил называть жителя Дагестана мигрантом.

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«Проблема как мы все понимаем, осталась. Во-первых абсолютно либеральное законодательство по ношению ножей мигрантами, во вторых упорное нежелание правительства расширять основания прекращения гражданства у мигрантов (...) "Союзнический долг, братские отношения"», — подытожил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прежде чем озвучивать какую-либо инициативу в Telegram-канале или в комментарии СМИ, депутатам нужно думать головой.

ЖЗЛ
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