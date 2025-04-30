Известная 71-летняя модель прошлась по улице в микрошортах

71-летняя модель Кристи Бринкли прошлась по улице в розовых микрошортах

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 71-летнюю манекенщицу в розовых микрошортах, удлиненном пиджаке в тон и белой рубашке. При этом звезда расстегнула последнюю, демонстрируя черный кружевной бюстгальтер.

Образ знаменитости дополнили черные лодочки на высоких каблуках, массивная сумка и жемчужное колье. Вдобавок она распустила светлые волосы и нанесла мейкап в нейтральных оттенках.

Ранее в апреле известная 71-летняя модель показала откровенное декольте в съемке для глянца. Модель была запечатлена на размещенном кадре в черной макси-юбке и белом пиджаке.