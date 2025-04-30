Нераспроданные запасы автомобилей в России оценили

РИА Новости: Автодилеры в РФ сообщили о переполнении складов новыми автомобилями

Запасов новых автомобилей на складах в России хватит на несколько месяцев даже без новых поставок. Об этом со ссылкой на опрос участников рынка сообщает РИА Новости.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) оценивают количество нераспроданных машин в 400 тысяч единиц и говорят о затоваривании почти по всем брендам.

По оценке организации, на три месяца автомобилей хватит точно, однако в дилере «Рольф» считают, что речь идет о четырех-пяти месяцах. В компании уточнили, что пытаются не допускать затоваривания, при этом сложнее всего дела обстоят с машинами, ввезенными по параллельному импорту.