Мощный пожар возник в центре Тбилиси

Сильный пожар возник в центре Тбилиси на вещевом рынке

В Тбилиси вспыхнул сильный пожар на территории вещевого рынка. Об этом сообщает «Спутник Грузия».

Уточняется, что возгорание произошло на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» грузинской столицы. На месте мобилизованы около десятка пожарных расчетов. Информации о пострадавших не сообщается.

Причина пожара на данный момент неизвестна.

Ранее в апреле в Грузии и Абхазии случился масштабный блэкаут. Причиной стала серьезная авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). В частности, с массовым обесточиванием столкнулись жители Батуми, Тбилиси, а также таких регионов Грузии, как Аджария, Гурия и Самегрело. В результате населению пришлось раздавать друг другу плохо работающий мобильный интернет и пользоваться походными газовыми плитами.