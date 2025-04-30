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08:22, 30 апреля 2025Бывший СССР

Мощный пожар возник в центре Тбилиси

Сильный пожар возник в центре Тбилиси на вещевом рынке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

В Тбилиси вспыхнул сильный пожар на территории вещевого рынка. Об этом сообщает «Спутник Грузия».

Уточняется, что возгорание произошло на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» грузинской столицы. На месте мобилизованы около десятка пожарных расчетов. Информации о пострадавших не сообщается.

Причина пожара на данный момент неизвестна.

Ранее в апреле в Грузии и Абхазии случился масштабный блэкаут. Причиной стала серьезная авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). В частности, с массовым обесточиванием столкнулись жители Батуми, Тбилиси, а также таких регионов Грузии, как Аджария, Гурия и Самегрело. В результате населению пришлось раздавать друг другу плохо работающий мобильный интернет и пользоваться походными газовыми плитами.

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