Московские суды запретили нанимать на работу «только славян»

Московские суды запретили объявления о найме с пометкой «только для славян»

Московские суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Об этом пишет РИА Новости, ознакомившееся с соответствующими судебными материалами.

Сообщается, что в одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации в социальной сети «ВКонтакте» с поиском бригад и строителей, в которых присутствовала фраза «только славяне». Суд указал, что дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом.

В другом иске дискриминацию выявили на сайте с объявлениями, где была размещена вакансия повара-пекаря блинов с такой же пометкой. Еще одно административное дело попало в суд из-за объявления о приеме на работу няни для ребенка при наличии у соискателя славянской внешности.

Отмечается, что решения по искам выносились в период с февраля по март, и в каждом случае информация была запрещена к распространению.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы по совершенствованию миграционной политики. В частности, речь шла о тестировании детей мигрантов на знание русского языка.