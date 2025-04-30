На президентских дебатах в Румынии произошла крайне неловкая ситуация

В Румынии задали вопрос отсутствующему на дебатах кандидату в президенты

На дебатах кандидатов в президенты Румынии произошла крайне неловкая ситуация — американская журналистка задала вопрос отсутствующему кандидату, лидеру Альянса за объединение румын Джордже Симиону. Об этом сообщает Daily Romania в социальной сети Х.

«В похожих на цирк президентских дебатах представительница американской неправительственной организации спрашивает пустующее место Симиона, планирует ли он воспользоваться экономическим крахом Украины после войны, чтобы обогатить румынские компании. На заднем плане слышен смех оператора», — указано в сообщении.

Симион бойкотировал президентские дебаты из-за расследования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии о финансировании его кампании. Выборы главы государства пройдут 4 мая. Самый популярный по данным соцопросов оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску не был к ним допущен.

Ранее сенатор Алексей Пушков напомнил заявление Симиона о том, что он намерен вернуть Джорджеску во власть в случае избрания президентом, поскольку у снятого с выборов кандидата «больше всего голосов румынских избирателей». «Снимут ли и Симиона с выборов?» — задался он вопросом.