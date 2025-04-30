На Украине назвали причину отказа европейских лидеров приехать в Киев 9 мая

Европейские лидеры отказались приехать в Киев 9 мая, потому что опасаются реакции президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он отметил, что подобные «коллективные жесты» европейских стран могут быть расценены американским лидером как саботаж мирного урегулирования украинского конфликта. «Помогать — можно. Но тихо, поодиночке, без демонстративных маршей под телекамеры», — уточнил политик.
По его словам, в связи с этим европейские лидеры больше не хотят коллективных «фотосессий» с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Отказ ехать в Киев — это диагноз», — резюмировал Дубинский.
Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Кир Стармер и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не поедут в Киев 9 мая, несмотря на приглашение Зеленского.