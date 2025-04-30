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07:13, 30 апреля 2025Бывший СССР

На Украине назвали причину отказа европейских лидеров приехать в Киев 9 мая

Дубинский: Лидеры Европы не приедут в Киев 9 мая из-за страха перед Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские лидеры отказались приехать в Киев 9 мая, потому что опасаются реакции президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что подобные «коллективные жесты» европейских стран могут быть расценены американским лидером как саботаж мирного урегулирования украинского конфликта. «Помогать — можно. Но тихо, поодиночке, без демонстративных маршей под телекамеры», — уточнил политик.

По его словам, в связи с этим европейские лидеры больше не хотят коллективных «фотосессий» с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Отказ ехать в Киев — это диагноз», — резюмировал Дубинский.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Кир Стармер и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не поедут в Киев 9 мая, несмотря на приглашение Зеленского.

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