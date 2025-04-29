Европейские лидеры отказались приехать в Киев 9 мая

Politico: Лидеры стран Европы не приедут в Киев 9 мая по приглашению Украины

Европейские лидеры не приедут в Киев 9 мая, несмотря на приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Politico.

По его данным, премьер-министр Польши Дональд Туск отправится во французский Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В то же время его британский коллега Кир Стармер планирует в этот день принять участие в саммите по обороне в Осло, а будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать в одиночку.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригласил лидеров стран Европы в украинскую столицу 9 мая. По замыслу президента Украины, встреча европейских лидеров в Киеве в эту дату должна была стать «демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве».