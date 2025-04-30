На Западе назвали виновного в затягивании конфликта на Украине

Макгрегор: Украина виновата в затягивании урегулирования конфликта с Россией

Именно украинская сторона виновата в затягивании урегулирования конфликта с Россией. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети X.

«Нужно расставить все точки над i: конфликт затягивает именно Украина!» — подчеркнул эксперт.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским, у которого «нет козырей».

Кроме того, американский лидер сообщил, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе. По его словам, за развитием событий предстоит наблюдать «в течение примерно недели».