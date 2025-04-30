Названы преимущества употребления кофе по утрам

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что употреблять кофе лучше только по утрам, поскольку такой график имеет ряд преимуществ для здоровья. Их он назвал в ходе беседы с изданием El Español.
Как отметил Рохас, согласно исследованиям ученых, употребление кофе только по утрам снижает риск преждевременной смерти и развития заболеваний сердца. Если пить данный напиток днем, польза от него исчезнет полностью. Причиной тому является изменение циркадных ритмов и нарушение уровня гормонов бодрствования и отдыха.
Диетолог Луис Самора добавила, что кофе должен быть натуральным и без различных вредных добавок. Так, при использовании технологии торрефакто, то есть обжарке зерен в сахаре, образуются соединения, которые являются токсичными для организма человека.
Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что не стоит резко отказываться от кофе. По ее словам, у этого напитка имеется синдром отмены, который выражается в раздражительности.