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08:32, 30 апреля 2025Забота о себе

Названы преимущества употребления кофе по утрам

Кардиолог Рохас: При употреблении кофе только по утрам снижается риск смерти
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natallia Sorenkova / Unsplash

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что употреблять кофе лучше только по утрам, поскольку такой график имеет ряд преимуществ для здоровья. Их он назвал в ходе беседы с изданием El Español.

Как отметил Рохас, согласно исследованиям ученых, употребление кофе только по утрам снижает риск преждевременной смерти и развития заболеваний сердца. Если пить данный напиток днем, польза от него исчезнет полностью. Причиной тому является изменение циркадных ритмов и нарушение уровня гормонов бодрствования и отдыха.

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Диетолог Луис Самора добавила, что кофе должен быть натуральным и без различных вредных добавок. Так, при использовании технологии торрефакто, то есть обжарке зерен в сахаре, образуются соединения, которые являются токсичными для организма человека.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что не стоит резко отказываться от кофе. По ее словам, у этого напитка имеется синдром отмены, который выражается в раздражительности.

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