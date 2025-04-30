Названы три способа снизить вред шашлыка

Эндокринолог Павлова: Полезный гарнир в виде брокколи снизит вред шашлыка

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что снизить вред шашлыка, в котором содержатся конечные продукты гликирования (КПГ), можно тремя способами. Их врач назвала в своем Telegram-канале.

«Надо избегать поджаристой корочки, которая содержит много КПГ, ускоряющих старение. В 100 гаммах свиного шашлыка содержится более трех тысяч КПГ, а наш организм способен без вреда для себя переработать только 15 тысяч в сутки», ─ написала Павлова.

По словам медика, шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздика, душистый перец, корица и куркума снижают количество КПГ в продуктах. Также важно выбирать к шашлыку полезный гарнир, в роли которого могут выступить брокколи или капустный салат без майонеза. В заключение специалистка призвала использовать в качестве маринада лимонный или другой цитрусовый сок.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова посоветовала не использовать готовые соусы при употреблении шашлыка. По словам врача, они негативно влияют на желудочно-кишечный тракт.