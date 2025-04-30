Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 30 апреля 2025Забота о себе

Названы три способа снизить вред шашлыка

Эндокринолог Павлова: Полезный гарнир в виде брокколи снизит вред шашлыка
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что снизить вред шашлыка, в котором содержатся конечные продукты гликирования (КПГ), можно тремя способами. Их врач назвала в своем Telegram-канале.

«Надо избегать поджаристой корочки, которая содержит много КПГ, ускоряющих старение. В 100 гаммах свиного шашлыка содержится более трех тысяч КПГ, а наш организм способен без вреда для себя переработать только 15 тысяч в сутки», ─ написала Павлова.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

По словам медика, шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздика, душистый перец, корица и куркума снижают количество КПГ в продуктах. Также важно выбирать к шашлыку полезный гарнир, в роли которого могут выступить брокколи или капустный салат без майонеза. В заключение специалистка призвала использовать в качестве маринада лимонный или другой цитрусовый сок.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова посоветовала не использовать готовые соусы при употреблении шашлыка. По словам врача, они негативно влияют на желудочно-кишечный тракт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

    Шойгу назвал условия России по урегулированию конфликта на Украине

    Туристы нашли золотой клад стоимостью 28 миллионов рублей

    Названы три способа снизить вред шашлыка

    Спешащего по делам павлина сняли на видео в России

    Россиянам назвали улучшающие настроение растения на даче

    В Эстонии запретили шествия и собрания в преддверии 9 Мая

    Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

    Трамп понадеялся на заключение сделки с Украиной

    Звезда «Уэнсдэй» показала полуобнаженную грудь для модного журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости