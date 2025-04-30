Один из популярнейших фестивалей России объявил вторую волну артистов

VK Fest опубликовал имена артистов на вторую волну фестиваля

Один из самых популярных фестивалей России, VK Fest, опубликовал имена артистов второй волны мероприятия. Информацию обнародовала пресс-служба соцсети.

В пресс-службе напомнили, что VK Fest стартует в Челябинске 14 июня. Состав артистов в этом городе дополнила местная рэп-команда TGK («Триагрутрика»). К лайнапу в Сириусе 21 июня присоединились Найк Борзов, JONY и Betsy — исполнительница вирусного трека Sigma Boy. В Казани на 29 июня лайнап дополнил музыкант из Уфы Элвин Грей.

Список артистов в Санкт-Петербурге пополнили Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они впервые выступят на Синей сцене 5 июля. На Белой сцене к артистам присоединились ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене — uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.

На Синей сцене 6 июля выступит «несекретный» гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Это тот артист, которого чаще всего просили выступить гости фестиваля в сообществах VK Fest. На Белой сцене выступят ST, CAPTOWN и Дора, на Фиолетовой — Beautiful Boys, Свят, мартин, Лилая, passmurny и ПЛУТТО.

В Москве к объявленным ранее артистам присоединились Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они выступят на Синей сцене 19 июля. На Белой сцене также выступят ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой — POLINA CHILI, Егор Сесарев, мартин, Armich и забей, лерочка. «Несекретный» гость выступит на Синей сцене 20 июля.

Ранее были объявлены города проведения VK Fest в 2025 году. Так, фестиваль пройдет в Казани, Челябинске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве. Событие начнется 14 июня в Челябинске и завершится 20 июля в российской столице.