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14:34, 30 апреля 2025Силовые структуры

Осужденного на 20 лет бывшего депутата Быкова обязали выплатить компенсацию потерпевшему

Суд обязал экс-главу КрАЗа Быкова выплатить 200 тысяч за покушение на боксера
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Анатолий Быков

Анатолий Быков. Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд Красноярска удовлетворил иск бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского к экс-председателю совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолию Быкову о возмещении компенсации морального вреда за покушение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предприниматель был осужден на 20 лет колонии за организацию заказных преступлений, среди которых покушение на боксера в 2004 году. Тогда киллер промахнулся и Грабовский не пострадал, однако сейчас он потребовал с Быкова за пережитое 30 миллионов рублей. Рассмотрев требования потерпевшего, суд решил взыскать с осужденного лишь 200 тысяч рублей.

Иск к киллеру Грабовский предъявлять не стал.

Ранее Быков был осужден за организацию расправ над бизнесменами Александром Наумовым и Кириллом Войтенко и подстрекательство к расправе по найму над Андреем Неколовым. Также суд установил причастность экс-главы КрАЗа к расправе над криминальным авторитетом Владимиром Филипповым в 1998 году.

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