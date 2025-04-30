Участников программы долгосрочных сбережений подсчитали

ЦБ: К программе долгосрочных сбережений подключились почти 3 миллиона участников

В России сохраняется интерес населения к программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщил Банк России.

По его данным, число негосударственных пенсионных фондов (НПФ), ставших операторами ПДС, росло от квартала к кварталу. Впервые за десять лет были созданы четыре новых НПФ. Что касается участников, присоединившихся к программе долгосрочных сбережений, то их количество на конец прошлого года достигло 2,8 миллиона человек.

В то же время в 2024 году снизилось число россиян, формирующих накопления в негосударственных пенсионных фондах. При этом доходность пенсионных портфелей НПФ относительно 2023 года уменьшилась и осталась ниже уровня инфляции.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов призвал российских предпринимателей активнее подключать сотрудников своих компаний к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо того, чтобы повышать им заработные платы.