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17:36, 30 апреля 2025Экономика

Участников программы долгосрочных сбережений подсчитали

ЦБ: К программе долгосрочных сбережений подключились почти 3 миллиона участников
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России сохраняется интерес населения к программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщил Банк России.

По его данным, число негосударственных пенсионных фондов (НПФ), ставших операторами ПДС, росло от квартала к кварталу. Впервые за десять лет были созданы четыре новых НПФ. Что касается участников, присоединившихся к программе долгосрочных сбережений, то их количество на конец прошлого года достигло 2,8 миллиона человек.

В то же время в 2024 году снизилось число россиян, формирующих накопления в негосударственных пенсионных фондах. При этом доходность пенсионных портфелей НПФ относительно 2023 года уменьшилась и осталась ниже уровня инфляции.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов призвал российских предпринимателей активнее подключать сотрудников своих компаний к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо того, чтобы повышать им заработные платы.

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