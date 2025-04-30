Пересильд связала тяжелую болезнь матери со своим полетом в космос

Пересильд заявила, что ее полет в космос плохо отразился на здоровье матери

Актриса и звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд рассказала, что ее полет в космос плохо отразился на здоровье матери. Слова артистки приводит KP.RU.

«Через месяц после моего возвращения у моей мамы началась очень сложная онкология горла. Психосоматика. Представляешь, какой уровень напряжения!» — поделилась она.

Пересильд добавила, что когда она проходила все этапы подготовки перед полетом, то часто приезжала домой раздраженной и обещала себе, что сделает это. «Подходила к холодильнику, открывала бутылку Просекко. Моя мама смотрела на все это и говорила: "О-о, а ты ведь полетишь"», — рассказала актриса.

Ранее актер Михаил Тройник высказался о расставании с Юлией Пересильд после трех лет отношений. По словам бывшего возлюбленного актрисы, теперь их связывают только дружеские и рабочие отношения.