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11:43, 4 апреля 2025Культура

Экс-бойфренд Пересильд высказался о разрыве с актрисой

Михаил Тройник заявил, что в их расставании с Юлией Пересильд никто не виноват
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Михаил Тройник высказался о расставании со звездой фильма «Вызов» Юлией Пересильд после трех лет отношений. Его цитирует StarHit.

По словам бывшего возлюбленного актрисы, теперь их с Пересильд связывают только дружеские и рабочие отношения. «Мы расстались с благодарностью и уважением друг к другу. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало, говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», — заявил Тройник, добавив, что все прошло «честно и спокойно».

Ранее 40-летняя Пересильд сообщила, что решила сама объявить о разрыве с бойфрендом, чтобы «избежать слухов и сплетен». Она добавила, что продолжит играть с бывшим возлюбленным совместный спектакль «Последнее лето».

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