Песков назвал приведшую СССР к Победе черту Сталина

Пресс-секретарь Песков: Сталин привел СССР к Победе благодаря настойчивости

Руководитель СССР в годы Великой Отечественной войны Иосиф Сталин привел государство к Победе благодаря настойчивости. Эту черту в качестве приведшей к разгрому нацизма назвал на просветительском марафоне общества «Знание» пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».

Представитель главы государства подчеркнул, что настойчивость Сталина касалась как внутренней, так и внешней политики.

«Сталин чего только ни делал, чтобы убедить союзников открыть этот второй фронт. Он отозвал наших послов из Америки, из Англии, протестовал», — рассказал о настойчивости руководителя СССР Песков.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград».