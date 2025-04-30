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16:56, 30 апреля 2025Россия

Песков назвал приведшую СССР к Победе черту Сталина

Пресс-секретарь Песков: Сталин привел СССР к Победе благодаря настойчивости
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Руководитель СССР в годы Великой Отечественной войны Иосиф Сталин привел государство к Победе благодаря настойчивости. Эту черту в качестве приведшей к разгрому нацизма назвал на просветительском марафоне общества «Знание» пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».

Представитель главы государства подчеркнул, что настойчивость Сталина касалась как внутренней, так и внешней политики.

«Сталин чего только ни делал, чтобы убедить союзников открыть этот второй фронт. Он отозвал наших послов из Америки, из Англии, протестовал», — рассказал о настойчивости руководителя СССР Песков.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград».

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