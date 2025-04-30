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11:25, 30 апреля 2025Мир

Песков назвал Россию неотъемлемой частью Европы и мира

Песков: Россия является неотъемлемой частью Европы и мира
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Россия является неотъемлемой частью Европы и мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия является неотъемлемой частью Европы, Россия является неотъемлемой частью мира. (...) Частью мира, который основан (...) на праве, на взаимном уважении, на готовности учитывать озабоченности каждого из государств и на взаимовыгодном сотрудничестве», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о том, какой он видит роль России на мировой геополитической арене через 10 лет.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Россия признательна США за ленд-лиз, предоставленный СССР в годы Великой Отечественной войны, однако Советский Союз, по его мнению, все равно справился бы и без него.

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