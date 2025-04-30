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20:16, 30 апреля 2025Культура

Путин встретился с Оливером Стоуном

Путин провел встречу с режиссером Оливером Стоуном
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Оливер Стоун и Владимир Путин

Оливер Стоун и Владимир Путин. Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном. Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Встреча прошла на полях просветительского марафона «Знание.Первые». Стоун обратился к президенту на английском языке, сказав, что рад видеть его, а также спросил, как у него дела.

«Все хорошо!» — заверил глава государства на английском языке.

Дальше они продолжили диалог не под камерами.

Оливер Стоун — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех статуэток «Оскар», пяти «Золотых глобусов» и одной премии BAFTA. В 2017 году вышел его фильм «Интервью с Путиным».

В 2023 году Стоун обвинил США в стремлении лишить Россию суверенитета и захватить ресурсы страны. По его мнению, американцы не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги, желая захватить российские природные ресурсы.

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