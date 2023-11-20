Режиссер Стоун: США хотят лишить РФ суверенитета и захватить ресурсы страны

Известный американский режиссер Оливер Стоун обвинил США в стремлении лишить Россию суверенитета и захватить ресурсы страны. По его мнению, американцы не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги, желая захватить российские природные ресурсы.

Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат Оливер Стоун кинорежиссер

В этой же беседе Стоун вновь высказал симпатии в адрес президента России Владимира Путина, высказавшись, что с приходом его к власти страна стала сильнее. «Россия была разорена. С ней было покончено. Путин же вернул ей достоинство, уважение. Многие люди вырвались из бедности», — отметил оскароносный режиссер.

Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Он добавил, что, общаясь с Путиным в прежние годы, довольно хорошо для американца узнал его: «Я предпочитаю верить, что в его мышлении есть новый путь. И он несколько раз показывал мне это, постоянно говоря, что он вовсе не коммунист. Он не любил коммунизм. Он служил при нем. Он видел его пороки. Он был умным».

Стоун также поставил под сомнение происхождение COVID-19, вакцины и выборы в США

В этом же интервью подкасту Club Random Стоун говорил об американских лабораториях на Украине, высказав мнение, что они имеют отношение к происхождению COVID-19, а также выразил скептицизм по поводу вакцин в целом. Он заявлял, что встречал людей, которых вакцины испортили — например, прививки от полиомиелита. В качестве примера он привел книгу актера и продюсера Тони Лайонса, в которой тот утверждал, что мозг его дочери был поражен после прививки от оспы в 14-летнем возрасте.

При этом в 2020 году он привился российской вакциной от COVID-19. Стоун говорил, что пока не знает, эффективна ли она, однако считал ее полезной.

Кроме того, он высказался и об итогах президентских выборов в США в 2020 году. В ответ на напоминание автора подкаста Билла Махера, что Дональд Трамп до сих пор не признал свое поражение на тех выборах, Стоун ответил: «Ты точно знаешь, что он проиграл?» Однако потом подчеркнул, что не знает всех фактов.

Режиссер долгое время выражает пророссийские взгляды

В июле Оливер Стоун обвинил Запад в демонизации Путина. Он вспомнил свою беседу с главой государства в 2017 году во время съемок документального фильма о нем. По словам режиссера, он не заметил в высказываниях Путина никакой «воинственности», когда брал у него интервью. «Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — заявлял режиссер.

Также он называл Путина великим лидером для своей страны, просил российского президента стать крестным отцом его дочери и заявлял о возможной ядерной провокации со стороны США в Донбассе.

В 2017 году Стоун снял четырехчасовой документальный фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). Он пояснял, что создал фильм о Путине для того, чтобы США услышали и поняли другую точку зрения, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.

