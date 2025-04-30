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11:08, 30 апреля 2025Россия

Путин выступил на антифашистском конгрессе с призывом

Путин призвал отстаивать правду об итогах Второй мировой войны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступил на III Международном антифашистском конгрессе с призывом о сплоченности в отстаивании правды об итогах Второй мировой войны. По его словам, сегодня исторические факты фальсифицируются в угоду политинтересам, цитирует его ТАСС.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются итоги самой жестокой войны 20-го столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне», — заявил глава государства.

Путин, в очередной раз, обратился к россиянам с призывом противостоять распространению любых форм расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий.

Ранее, выступая на форуме «Великое наследие — общее будущее», Путин призвал противостоять возрождению нацизма и идей исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство.

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