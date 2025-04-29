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16:27, 29 апреля 2025Россия

Путин призвал противостоять возрождению нацизма

Путин: Нужно сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал противостоять возрождению нацизма. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Великое наследие — общее будущее», трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Все мы знаем, какую безмерно дорогую цену заплатили наши народы за победу над нацизмом, какие колоссальные жертвы были принесены ради этого, и нет сомнения, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах будут всегда помнить уроки этой войны. Главный из них очевиден», — обозначил Путин.

Глава государства пояснил, что нужно сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма.

«Противостоять распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — заключил Путин.

Ранее, выступая перед участниками историко-документальной выставки «Без права на забвение», приуроченной к 80-летию Победы, Путин заявил о необходимости давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства.

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