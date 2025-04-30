Раскрыто грозившее наказание задолжавшей почти полмиллиарда рублей коучу Тлиашиновой

Коучу Тлиашиновой грозит до 7 лет колонии за неуплату налогов на 431 млн рублей

Коучу Инне Тлиашиновой грозит до семи лет колонии по делу о неуплате налогов на 431 миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, задолженность почти в полмиллиарда накопилась за два года — с 2020 по 2022-й. На сегодняшний день ее долг составляет более 460 миллионов рублей, за сутки он вырос на 200 тысяч. Коуч живет в Дубае.

О возбуждении в отношении нее уголовного дело стало известно 30 апреля. В России Тлиашинову объявили в розыск, следствие планирует ходатайствовать перед судом об ее заочном аресте.