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11:05, 30 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыто грозившее наказание задолжавшей почти полмиллиарда рублей коучу Тлиашиновой

Коучу Тлиашиновой грозит до 7 лет колонии за неуплату налогов на 431 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Коучу Инне Тлиашиновой грозит до семи лет колонии по делу о неуплате налогов на 431 миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, задолженность почти в полмиллиарда накопилась за два года — с 2020 по 2022-й. На сегодняшний день ее долг составляет более 460 миллионов рублей, за сутки он вырос на 200 тысяч. Коуч живет в Дубае.

О возбуждении в отношении нее уголовного дело стало известно 30 апреля. В России Тлиашинову объявили в розыск, следствие планирует ходатайствовать перед судом об ее заочном аресте.

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