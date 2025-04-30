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10:04, 30 апреля 2025Культура

Раскрыты траты звезды «Фабрики звезд» на свадьбу

«Звездач»: Певица Дайнеко потратила менее миллиона рублей на декор свадьбы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», российская поп-певица Виктория Дайнеко потратила на декор свадьбы менее миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артистка и ее возлюбленный Беркели Овезов организовали мероприятие за две недели. «Задача была — прожить день без устарелых свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно — максимум один смешной конкурс», — поделилась исполнительница.

Ранее Виктория Дайнеко впервые показала девятилетнюю дочь Елизавету. Девочка впервые вышла на сцену, приняв участие в музыкальном шоу.

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