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14:54, 23 апреля 2025Культура

Звезда «Фабрики звезд» впервые показала дочь

Певица Виктория Дайнеко впервые показала девятилетнюю дочь Елизавету
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @victoriadaineko

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», российская поп-певица Виктория Дайнеко впервые показала девятилетнюю дочь Елизавету. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Звездач».

Девочка впервые вышла на сцену, приняв участие в музыкальном шоу. По словам исполнительницы, изначально она «вообще не хотела», чтобы дочь «как-то находилась в медиапространстве». «Но с первого класса ей стало все это интересно, и она обижалась на меня за то, что я ее не хочу публиковать и бесконечно уговаривала. Уговорила», — поделилась Дайнеко.

Ранее певица Любовь Успенская рассказала, что ее дочь Татьяна Плаксина находится в отношениях с серьезным бизнесменом.

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