Стало известно о планах Рубио посетить Ближний Восток

Axios: Рубио на следующей неделе может посетить Кувейт, ОАЭ и Бахрейн

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе планирует посетить Ближний Восток. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, в настоящее время запланированы поездки американского госсекретаря в Кувейт, ОАЭ и Бахрейн.

Ранее Рубио заявил, что США не могут быть беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Госсекретарь пояснил, что США продолжают продавать Киеву оружие в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), несмотря на участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, эти слова вызывают удивление. Он добавил, что поддерживает контакт с Рубио и периодически с ним общается.