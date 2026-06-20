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01:09, 20 июня 2026Мир

Участие Европы в урегулировании на Украине назвали неизбежным

Посольство Франции назвало неизбежным участие Европы в урегулировании конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В посольстве Франции в Москве оценили роль Европы в урегулировании конфликта на Украине. Заявление дипломатов приводят «Известия».

Посольство отметило, что участие стран Европы в урегулировании конфликта на Украине неизбежно. «В этом смысле участие европейских стран в процессе прочного и справедливого урегулирования конфликта неизбежно», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас наступило подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией. Об этом она высказалась на закрытом заседании саммита ЕС.

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