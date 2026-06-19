В Еврокомиссии призвали задуматься о переговорах с Россией

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас наступило подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией. Ее слова приводит телеканал Euronews.

В публикации сообщается, что фон дер Ляйен предложила Евросоюзу «начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине». Об этом она высказалась на закрытом заседании саммита ЕС.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями. При этом объединение не стремится к роли посредника. «Все лидеры говорят, что ЕС должен сидеть за будущим столом переговоров, значит, мы должны начинать говорить», — сказал он.