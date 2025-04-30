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09:19, 30 апреля 2025Силовые структуры

Разыскиваемого по линии Интерпола россиянина депортировали из Индонезии

Генпрокуратура добилась депортации из Индонезии россиянина по делу о хищениях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

Из Индонезии депортируют россиянина Алексея Федорова, обвиненного в хищении и легализации денег садоводов Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По версии следствия, с мая 2011 по декабрь 2019 года мужчина похитил более 318 миллионов рублей, предназначавшихся для оплаты работ, в числе которых было благоустройство территорий СНП «Северная Жемчужина». А в 2012-2023 годы он участвовал в финансовых операциях, перечисляя похищенные деньги по фиктивным основаниям на счета подконтрольных физических и юридических лиц для обналичивания.

Так Федоров обналичил более 96 миллионов рублей и скрылся от уголовного преследования, после чего был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Таиланд депортировал на родину находившегося в международном розыске россиянина.

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