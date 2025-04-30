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16:56, 30 апреля 2025Экономика

Россиянам дали инструкцию на случай прилета летучей мыши

Эксперт по безопасности Халилов: Следует открыть окна при прилете летучей мыши
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

С наступлением тепла просыпаются летучие мыши. Они могут залететь в квартиру, сбившись с маршрута. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, что делать, если животное оказалось у вас дома.

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, что в первую очередь необходимо увести детей в безопасное место, например в другую комнату, и убрать ценные вещи в незащищенных пространствах. Затем следует пошире открыть окна, чтобы мышь вылетела обратно на улицу.

Если летучая мышь что-то себе повредила, следует вызвать спасателей. Если животное спряталось, рекомендуется взять любое длинное приспособление (например, швабру) и заставить его вылететь.

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков призвал не трогать животных, напомнив, что они являются переносчиками различных зоонозных заболеваний, в числе которых бешенство.

Ранее полусонная летучая мышь залетела на балкон квартиры на улице Маршала Савицкого в Южном Бутове. Хозяйка жилплощади обнаружила животное вечером 8 ноября. Спасатели поймали летучую мышь, позвонили в Центр помощи рукокрылым и договорились о передаче волонтерам.

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