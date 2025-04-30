Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне

Экономист Подольская: Рабочий день 30 апреля будет сокращенным на один час

Рабочий день 30 апреля в России в этом году является предпраздничным днем, сокращенным на один час. Об этом в разговоре с РИА Новости россиянам напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она пояснила, что 1 мая является официальным праздничным днем. В то же время рабочий день 7 мая перед вторыми длинными выходными не будет сокращенным, поскольку 8 мая является перенесенным с 23 февраля выходным.

Ранее россиянам напомнили о двух сокращенных рабочих неделях. В этом году выходные дни продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно. В частности, выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. Кроме того, выпавшее на воскресенье 23 февраля также перенесли на четверг 8 мая. В общей сложности в мае ожидается 18 рабочих и 13 выходных дней.