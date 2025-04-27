Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях

Россиян ждут две трехдневные рабочие недели на майские праздники

На майские праздники россиян ждут две трехдневные рабочие недели. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством России.

Следующие две рабочие недели будут сокращенными — россияне будут работать по три дня, после чего по четыре дня отдыхать. В этом году выходные дни продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно. В частности, выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. Кроме того, выпавшее на воскресенье 23 февраля также перенесли на четверг 8 мая.

В общей сложности в мае ожидается 18 рабочих и 13 выходных дней.

В октябре 2024 года председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь праздничных и выходных дней на 2025 год. Следующая сокращенная неделя будет в июне по случаю Дня России.