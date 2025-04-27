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01:32, 27 апреля 2025Россия

Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях

Россиян ждут две трехдневные рабочие недели на майские праздники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Denisov / Роман Денисов / Global Look Press

На майские праздники россиян ждут две трехдневные рабочие недели. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством России.

Следующие две рабочие недели будут сокращенными — россияне будут работать по три дня, после чего по четыре дня отдыхать. В этом году выходные дни продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно. В частности, выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. Кроме того, выпавшее на воскресенье 23 февраля также перенесли на четверг 8 мая.

В общей сложности в мае ожидается 18 рабочих и 13 выходных дней.

В октябре 2024 года председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь праздничных и выходных дней на 2025 год. Следующая сокращенная неделя будет в июне по случаю Дня России.

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