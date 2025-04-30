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06:33, 30 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали полностью несовместимые с алкоголем признаки недомогания

Кардиолог Скородумова: Алкоголь строго запрещен при болях в боку и груди
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Алкоголь может оказывать значительное влияние на здоровье, и существуют определенные состояния, при которых его употребление категорически противопоказано, рассказала кардиолог неврологического отделения НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе Елизавета Скородумова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам кардиолога, если у человека есть такие признаки, как желтушность кожи и глаз, боль в правом подреберье, отеки, усталость, тошнота, то это может указывать на проблемы с печенью. В таких случаях алкоголь строго противопоказан, предупредила она.

Следующим важным звонком доктор назвала такие симптомы, как одышка, боли в груди, учащенное сердцебиение и отеки ног, которые могут указывать на болезни сердца. В таком случае, сообщила она, алкоголь может привести к серьезным осложнениям.

«Если у вас есть гастрит или язва, алкоголь может усугубить ваши симптомы и замедлить процесс заживления. Признаками являются боли в животе, изжога, тошнота, рвота. Кроме того, алкоголь может влиять на уровень сахара в крови, поэтому при диабете важно избегать его употребления, особенно в больших количествах. Стоит обращать внимание на частое мочеиспускание, повышенную жажду, усталость», ─ объяснила Скородумова.

Ранее хирург Умнов назвал литр водки за час летальной дозой. Он напомнил, что при производстве напиток проходит многократную фильтрацию, но все же содержит сивушные масла, которые оказывают дополнительное токсическое воздействие на организм.

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