Россиянам назвали полностью несовместимые с алкоголем признаки недомогания

Кардиолог Скородумова: Алкоголь строго запрещен при болях в боку и груди

Алкоголь может оказывать значительное влияние на здоровье, и существуют определенные состояния, при которых его употребление категорически противопоказано, рассказала кардиолог неврологического отделения НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе Елизавета Скородумова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам кардиолога, если у человека есть такие признаки, как желтушность кожи и глаз, боль в правом подреберье, отеки, усталость, тошнота, то это может указывать на проблемы с печенью. В таких случаях алкоголь строго противопоказан, предупредила она.

Следующим важным звонком доктор назвала такие симптомы, как одышка, боли в груди, учащенное сердцебиение и отеки ног, которые могут указывать на болезни сердца. В таком случае, сообщила она, алкоголь может привести к серьезным осложнениям.

«Если у вас есть гастрит или язва, алкоголь может усугубить ваши симптомы и замедлить процесс заживления. Признаками являются боли в животе, изжога, тошнота, рвота. Кроме того, алкоголь может влиять на уровень сахара в крови, поэтому при диабете важно избегать его употребления, особенно в больших количествах. Стоит обращать внимание на частое мочеиспускание, повышенную жажду, усталость», ─ объяснила Скородумова.

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