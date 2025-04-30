Россиянам подсказали способ приготовить полезный шашлык без канцерогенов

Эксперт Зыков: Маринад на вине снижает количество канцерогенов в шашлыке

Кандидат технических наук, специалист по пищевым технологиям Дмитрий Зыков подсказал способ приготовить шашлык так, чтобы свести к минимуму содержание в нем вредных канцерогенов. Его слова приводит aif.ru.

Зыков указал, что в шашлыке содержится четыре вида канцерогенов. По его словам, это гетероциклические амины (ГА) и акриламид, которые образуются в поджаренной корочке на мясе, а также продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ), получаемые при нагревании жира.

Чтобы шашлык был полезным и содержал минимальное количество вредных веществ, эксперт посоветовал готовить блюдо из нежирного мяса, увеличить дистанцию между углями и шампурами, а также не превращать все в угли. Кроме того, Зыков отметил, что уменьшить содержание канцерогенов помогает маринад, особенно приготовленный на вине или пиве. По его словам, эксперименты показали, что эти напитки снижают количество канцерогенов на 75-90 процентов. Усиливают эффект специи, зелень и пряности, добавил эксперт.

Зыков также отметил, что употребление овощей с шашлыком помогает избавиться от канцерогенов. Он пояснил, что овощи нейтрализуют вредные вещества прямо в желудке.

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