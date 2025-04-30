Россиянам дали совет при выборе шашлыка

В Роскачестве назвали важные параметры при выборе готового шашлыка

Россиянам дали несколько советов при выборе готового шашлыка. Об этом эксперты Роскачества рассказали RT.

Утверждается, что в первую очередь надо обращать внимание на дату изготовления и условия хранения продукта. Шашлык должен храниться в холодильнике, а не на открытом воздухе, а упаковка должна быть целой. Мясо следует выбирать естественного цвета, без серого оттенка.

«[Куски мяса] должны быть максимально однородны, чтобы шашлык было удобно нанизывать на шампур. Также внимательно стоит отнестись к запаху — несвежий аромат невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами», — сообщили в Роскачестве.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина перечислила признаки испорченного шашлыка. По ее словам, магазинные мясные заготовки с большей вероятностью могут оказаться просроченными.