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05:20, 30 апреля 2025Забота о себе

Россиянам дали совет при выборе шашлыка

В Роскачестве назвали важные параметры при выборе готового шашлыка
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россиянам дали несколько советов при выборе готового шашлыка. Об этом эксперты Роскачества рассказали RT.

Утверждается, что в первую очередь надо обращать внимание на дату изготовления и условия хранения продукта. Шашлык должен храниться в холодильнике, а не на открытом воздухе, а упаковка должна быть целой. Мясо следует выбирать естественного цвета, без серого оттенка.

«[Куски мяса] должны быть максимально однородны, чтобы шашлык было удобно нанизывать на шампур. Также внимательно стоит отнестись к запаху — несвежий аромат невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами», — сообщили в Роскачестве.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина перечислила признаки испорченного шашлыка. По ее словам, магазинные мясные заготовки с большей вероятностью могут оказаться просроченными.

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