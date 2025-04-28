Россиянам перечислили признаки испорченного шашлыка

Эндокринолог Хайкина назвала пузыри в маринаде признаком испорченного шашлыка

Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина рассказала, что маринад маскирует испорченное мясо, поэтому определить его свежесть бывает непросто. Признаки испорченного шашлыка она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Хайкина отметила, что магазинные мясные заготовки с большей вероятностью могут оказаться просроченными. Но и домашний шашлык, по ее словам, может незаметно испортиться. Она назвала верным признаком этого всплывающие куски мяса и пузыри на поверхности маринада. Врач объяснила, что часто так портятся маринады на основе уксуса, йогурта и других кисло-молочных продуктов.

Хайкина добавила, что испорченное мясо может стать мягким, походящим на кашицу, или, наоборот, неестественно твердым. Другие тревожные признаки — это появление слизи на мясе, а также потемнение или помутнение маринада. «Главное правило — если вас хоть немного смущает запах, текстура или внешний вид — не рискуйте», — призвала специалистка.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова рассказала о вреде некоторых соусов для шашлыка. По ее словам, из-за соусов дополнительную нагрузку испытывает поджелудочная железа.