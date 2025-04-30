Россияне в честь Александра Овечкина начали ставить необычные коронки

Необычные коронки начали ставить в Томске в честь рекорда хоккеиста Овечкина

Уникальные ювелирные коронки начали создавать в стоматологиях Томска в честь российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, недавно побившего рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ. О необычных изделиях сообщает «Подъем».

Увековечить рекорд хоккеиста захотел житель Томска, поставивший себе полностью черную коронку из диоксида циркония. Утверждается, что с ней россиянин больше похож на известного спортсмена. Также известно еще об одном местном жителе, который на коронке оставил портрет Овечкина.

По словам главного врача одной из томских клиник Константина Прокопенко, черный диоксид циркония — достаточно сильное соединение. Уникальность заключается в том, что он держится в коронке годами. Новая технология находится на стадии патента.

Технология (…) мною и моей командой разработана и внедрена. Это сами ювениры — ювелирные коронки с огранкой, и с помощью томской лаборатории мы смогли раскрашивать диоксид циркония и делать его черным Константин Прокопенко

Медик указал, что он и техники из его команды занимаются «раскраской» уже больше 10 лет, ничего сложного в этом нет. Томский стоматолог впервые сделал что-то похожее еще для своего брата — нарисовал на коронке ноты. Все они остались в целости через годы.

Ранее сыровар из Ярославской области назвала новый сыр именем российского хоккеиста Александра Овечкина. По ее словам, новый сыр и спортсмен имеют много общего: они оба крепкие, выдержанные и особенные.

Также после рекорда хоккеиста на Урале захотели создать тематический парк. Лидер тюменской фракции либерал-демократов Владимир Сысоев пояснил, что хоккей для жителей Урала — это не только спорт, но и целая культура.